Milan, Brahim Diaz: "Ibra? Ha l'età di mio padre fa ancora la differenza"

"Ibra? Ha la stessa età di mio padre, ma continua a fare la differenza. Nel calcio non c'è età e lo sta dimostrando". Ecco le parole Brahim Diaz, giovane attaccante del Milan, intervenuto a Movistar+, a proposito del rapporto con il fuoriclasse svedese. "Abbiamo un ottimo legame, mi dà dei buoni consigli e andiamo molto d'accordo. Stiamo parlando di un vincente", ha aggiunto il giovane spagnolo arrivato dal Real Madrid. Su un primo bilancio della sua stagione al Milan, Diaz ha spiegato con onestà: "Adesso ho più minuti in campo. A Madrid sono stato molto bene, ma ora sto dando il meglio del mio calcio, mostrando quello che posso dare. Qui è molto più facile".

"Il futuro? Oara sono concentrato sul Milan e qui sto facendo del mio meglio. La città è molto bella. Sono felicissimo di essere in Italia, mi sono adattato abbastanza velocemente. Siamo in testa, la squadra è competitiva, siamo forti e dobbiamo continuare così", ha concluso Diaz

lapresse