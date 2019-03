Milan, Biglia o Bakayoko? Gattuso e il dubbio in regia

12/03/2019 di CLAUDIO RAIMONDI

Rappresenterà l'unico dubbio reale e Gattuso molto probabilmente deciderà solo al termine della rifinitura pre-derby. Chi come play tra Bakayoko o Biglia contro i nerazzurri? L'argentino, tornato sabato titolare dopo 4 mesi e mezzo a Verona, con la sua perla su punizione ha mostrato di esser in buona condizione fisica: grandi recuperi, geometrie, personalià e pure un gol. Quasi una staffetta perfetta proprio ora che Bakayoko, inesauribile da ottobre quando rilevò proprio Biglia, aveva dato segnali di spremitura contro il Sassuolo e per questo in panchina contro il Chievo. Tutto lascia pensare l'ex Chelsea - riposato - sia favorito sull'argentino vista anche la fisicità dei centrocampisti interisti. E pensare che un girone fa, alla vigilia di Milan-Chievo Gattuso diceva di lui che doveva imparare a ricevere il pallone e che la sua postura era sbagliata.