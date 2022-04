Milan: Bennacer verso il recupero, Ibrahimovic scalpita

Tutti vogliono esserci per il gran finale. C'è fiducia per il provino di Ismael Bennacer in casa Milan: l'algerino sta recuperando dalla lieve distorsione alla caviglia e molto probabilmente sarà a disposizione di Pioli contro la Fiorentina. Il centrocampista numero 4 negli ultimi giorni si è allenato a parte in campo con il pallone e quindi la sua presenza in panchina domenica è possibile. Ci sarà anche Zlatan Ibrahimovic che sta raggiungendo un buon stato di forma ed è pronto a fare ancora staffetta con Olivier Giroud.

Getty Images