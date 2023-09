Milan, Baresi: "Per il derby c'è fiducia, Inter favorita ma noi vogliamo diventarlo"

MILAN

Il vicepresidente onorario dei rossoneri: "Mi auguro che la squadra sia competitiva fino alla fine"

© ipp "Loro sono favoriti ma noi vogliamo diventarlo, la squadra sta bene ed è in fiducia". Parola di Franco Baresi, vicepresidente onorario del Milan in vista del derby contro l'Inter, in programma sabato alle 18. "Il derby è una partita imprevedibile che arriva troppo presto - ha detto a margine del Premio Gentlemen - Spero che la squadra sia competitiva fino alla fine. La squadra propone un gioco offensivo, i difensori devono avere qualità importanti e i nostri le hanno".

"Il derby è molto sentito, le due squadre stanno bene - ha proseguito Baresi - L'Inter ci ha sempre fatto soffrire quindi sappiamo le difficoltà che potremmo incontrare, ma anche noi stiamo bene e abbiamo fiducia. Il Milan è cambiato, sono arrivati nuovi giocatori e sappiamo tutti che non è semplice inserirsi, capire il nostro calcio. La squadra ha dimostrato di fare un buon calcio e vogliamo continuare".

Su Thiaw: "Credo che abbia già dimostrato di poter giocare nel Milan. Ha fisicità, personalità e sono sicuro che sarà tranquillo e farà la sua parte come ha già dimostrato l’anno scorso e all’inizio di quest’anno. È un punto fermo, importante, giovane e ha questa grande mentalità". Su Kalulu e Tomori: "Il Milan gioca un calcio molto propositivo e offensivo, quindi i difensori devono avere qualità importanti. I nostri difensori le hanno. Tante volte giochiamo molto alti e a uomo, quindi credo che Tomori, Kalulu e Thiaw siano dei centrali che possono fare questo calcio. Può capitare di fare errori ma chi non li fa? Ho piena fiducia in loro, la nostra difesa quando sta bene è difficile da superare".

Sulla lotta scudetto: "L’Inter è partita forte ed è a punteggio pieno come noi. Poi chiaro ci sono anche Napoli e Juventus, sarà una bella lotta".