Milan, arriva il comunicato ufficiale: nessun caso di positività al Covid-19

Dopo le voci di stampa, le parole di Scaroni e le smentite societarie, arriva il comunicato ufficiale del Milan che mette fine alle speculazioni: "AC Milan comunica che, sulla base dei test medici sin qui effettuati sui giocatori della Prima Squadra e lo staff presenti a Milano, non vi è stato riscontro di casi positivi da Covid-19", si legge in una nota sul sito del club rossononero. Il lavoro, dunque, continua regolarmente per tutti: "La squadra proseguirà il programma tecnico individuale a Milanello. Contestualmente, verrà completato lo screening medico per tutta la rosa di giocatori che saranno a disposizione dell'allenatore e del suo staff nei prossimi giorni".

Il presidente Scaroni, nei giorni scorsi, aveva parlato di "contagiati in via di guarigione", ma a questo punto è verosimile che si riferisse semplicemente a Paolo e Daniel Maldini, che avevano comunicato la positività al tampone il 21 marzo per poi annunciare di aver superato la fase clinica nei giorni successivi.

