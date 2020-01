Milan, Ibra è arrivato. Ora visite e firma: "Tifosi, aspettatemi a San Siro per farlo saltare ancora". La giornata LIVE

IL RITORNO

TEMPO REALE

Riecco Ibra rossonero, nove anni dopo la prima volta. Grande giorno per il Milan, che riabbraccia l'attaccante svedese affidandosi a lui per uscire dalla crisi e tornare a far sognare i tifosi. Che dal canto loro lo aspettano come l'uomo dei miracoli. L'arrivo a Linate al terminal riservato ai voli privati, proveniente dalla Svezia dove ha trascorso le vacanze con la famiglia, è avvenuto alle 11.30. Ad attenderlo per dargli il benvenuto in questa sua seconda avventura in rossonero Zvonimir Boban. Paolo Maldini è rimasto a Casa Milan. Milan, Boban e i tifosi accolgono Ibrahimovic Getty Images

ansa Grande entusiasmo per lo sbarco di Zlatan Ibrahimovic a Milano: lo svedese è stato accolto dal dirigente rossonero Boban e dai tifosi del Milan.





Ibrahimovic si è poi trasferito alla clinica 'La Madonnina' per le visite mediche di rito, in un secondo momento effettuerà i test d’idoneità. Al termine il trasferimento nella sede del Milan per la firma del contratto di sei mesi con opzione per la prossima stagione. Venerdì alle 10 la presentazione ufficiale a Casa Milan e poi il trasferimento a Milanello per conoscere il tecnico Pioli e i nuovi compagni. L'attaccante svedese sarà lunedì a San Siro in occasione della sfida contro la Sampdoria, ma farà soltanto da spettatore e riassaporerà vecchie sensazioni mai dimenticate. Per vederlo in campo i tifosi dovranno aspettare probabilmente il 15 gennaio nella gara casalinga di Coppa Italia contro la Spal.

IBRA: "QUESTA E' CASA MIA. TIFOSI, ASPETTATEMI A SAN SIRO PER FARLO SALTARE ANCORA"

"Mi ricordo tanti anni fa, lo stesso posto. L'importante è che sono qua, sono molto contento. Ho sempre detto che questa è casa mia, finalmente sono qua, sono stato in altre squadre però sono tornato e questo è l'importante". Queste le prime parole di Ibrahimovic, rilasciate a Milan TV, dopo lo sbarco a Linate. "Un messaggio per i tifosi? Finalmente sono qua, aspettatemi a San Siro per farlo saltare come prima".

IBRA E' ARRIVATO ALLA CLINICA LA MADONNINA: "SONO MOLTO FELICE"

Ibrahimovic è arrivato alla clinica 'La Madonnina' per effettuare le visite mediche. Anche qui grande entusiasmo dei tifosi. "Sono molto felice", ha detto all'entrata.



IBRA HA SCELTO LA 21 MA...

Ibra ha scelto la maglia numero 21 ma potrebbe cambiare idea se si liberasse la 11 di Borini, che piace al Genoa.



AEREO DI IBRA ATTERRATO ALLE 11.30, L'ABBRACCIO CON BOBAN. L'ENTUSIASMO DEI TIFOSI

E' arrivato alle 11.30 l'aereo di Ibrahimovic a Linate. Abbigliamento total black per l'attaccante, che indossa una felpa nera col cappuccio e jeans neri. L'abbraccio con Boban. Il primo saluto ai tifosi che lo acclamano. Ora il trasferimento in macchina alla clinica 'La Madonnina'. Ma il passaggio è bloccato dai tifosi scatenati che cantano 'Oh, Ibrahimovic' e vorrebbero che Ibra scendesse dall'auto. Lo svedese in macchina sorride. Poi il via libera.



BOBAN A LINATE, MALDINI A CASA MILAN

E' arrivato Zvonimir Boban a Linate ad accogliere Ibrahimovic. Non c'è invece Paolo Maldini, rimasto a casa Milan.



IBRAHIMOVIC ARRIVA A LINATE ALLE 11.35

E' previsto alle 11.35 lo sbarco di Zlatan Ibrahimovic all'aeroporto di Linate con un volo privato proveniente da Stoccolma. Lo svedese dovrebbe essere accompagnato da tutta la famiglia.

IBRA TWITTA: "NESSUNA ARROGANZA MA FIDUCIA"

"Nessuna arroganza, ma fiducia". Con queste parole e una immagine dei suoi due piedi nudi Zlatan Ibrahimovic conferma via social network di essere carico e pronto per la sua nuova avventura al Milan.