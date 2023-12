Milan: ancora personalizzato per Musah, Kjaer e Pellegrino in gruppo

VERSO MILAN-SASSUOLO

Il Milan è tornato ad allenarsi dopo 72 ore di riposo in vista della gara di sabato contro il Sassuolo e Stefano Pioli, che contro i neroverdi a San Siro (dove l'anno scorso finì 2-5) si gioca il suo futuro sulla panchina rossonera, può fare un mezzo sorriso perché si sono allenati con il resto del gruppo Simon Kjaer, che era uscito anzitempo a Salerno ma solo per un giramento di testa, e anche Marco Pellegrino, che ha quindi di fatto recuperato dal lungo infortunio che l’ha fermato a Napoli a fine ottobre. Adesso il difensore argentino dovrà ritrovare la condizione migliore, ma intanto può essere di nuovo convocato e diventare um elemento in più almeno per la panchina vista l’emergenza totale. Ancora lavoro personalizzato invece per Yunus Musah, alle prese con un problema muscolare che gli ha fatto saltare le ultime due gare contro Monza e Salernitana.

Contro i neroverdi della bestia nera Berardi, che torna a San Siro dove ha già segnato sette gol, Pioli come centrali ha di fatto a disposizione soltanto Kjaer e Jan-Carlo Simic, ormai ex Primavera e autore di un esordio da sogno con tanto di gol contro il Monza nemmeno una settimana fa ma pur sempre un ragazzo di 18 anni con pochissima esperienza. Per questo il tecnico rossonero potrebbe anche pensare a schierare Theo Hernandez da centrale con Florenzi come terzino sinistro.

Pioli quindi studia le alternative in attesa che il mercato di gennaio possa a mettere una pezza all'emergenza totale che ha colpito la difesa del Diavolo e l'ipotesi più concreta su cui si lavora è quella di anticipare il ritorno dal prestito al Villarreal di Matteo Gabbia, che conosce bene Milanello e la fase difensiva dei rossoneri e sarebbe subito pronto. Di centrali però ne servono due, anche perché il calendario è fitto (Sassuolo prima della fine dell'anno solare, poi Cagliari in Coppa Italia, Empoli, Roma, Udinese e Bologna nel mese di gennaio) e il Milan va a caccia di un prestito, magari con diritto di riscatto.

I nomi? Kiwior dell'Arsenal (ex Spezia), Mukiele del Psg (che è principalmente un terzino destro ma può giocare da centrale), Badiashile del Chelsea, Lenglet dell'Aston Villa (ma di proprietà del Barcellona), Kehrer del West Ham e Kelly del Bournemouth (in scadenza a giugno con gli inglesi).