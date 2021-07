Milan, al via la stagione 2021/22

STAGIONE 2021/22

I rossoneri si radunano a Milanello, alle 14 la conferenza di Pioli. Il club invita i tifosi a stare a casa, il programma

Tutto pronto. Oggi inizia ufficialmente la stagione 2021/22 del Milan, i calciatori e lo staff rossoneri si radunano a Milanello entro l’ora di pranzo, non prima delle visite mediche di rito: alle 14 è prevista la conferenza stampa di Stefano Pioli, mentre nel pomeriggio ci sarà il primo allenamento del gruppo. Sabato 17, sempre a Milanello, il Diavolo giocherà la sua prima amichevole stagionale sui campi interni del centro sportivo a porte chiuse: il primo avversario, in attesa di definire gli altri test oltre a quello di Nizza del 31 luglio, sarà la Pro Sesto. Milan, seconda maglia 2021-22: ecco le anticipazioni

















Ultime gallery Vedi tutte

Il tecnico traccerà il percorso di avvicinamento al prossimo campionato di Serie A e all'atteso ritorno in Champions League, poi i palloni torneranno a rotolare per la seduta che darà l'avvio ufficiale alla nuova stagione sportiva. Saranno presenti diversi giocatori della Prima Squadra, compreso l'infortunato Ibrahimovic reduce dall’intervento al ginocchio sinistro del 18 giugno: ci saranno poi gli ultimi confermati ufficialmente (come Tomori) e coloro che non sono stati impegnati con le nazionali (come Theo, Bennacer, Romagnoli e Calabria). Mancheranno invece tutti coloro che hanno giocato Euro2020 (Maignan, Kjaer e Rebic rientreranno il 26 luglio) e i calciatori prossimamente impegnati alle Olimpiadi (Kessie e Kalulu).

È facile attendersi però che i riflettori saranno tutti per Zlatan Ibrahimovic, che si metterà subito al lavoro con l'obiettivo di essere a disposizione per la prima di campionato (21-22 agosto). Intanto Maldini e Massara stanno ancora cercando il suo vice e Olivier Giroud sembra sempre più vicino: contatti serrati tra Milan e Chelsea, con il club rossonero che spera di chiudere al più presto la trattativa (magari versando un piccolo indennizzo economico oppure un bonus per liberare il francese).

Vedi anche Milan Ibrahimovic, flyboard e dito medio. Le vacanze non sono ancora finite