Milan, Abate: "La sfida con la Juve arriva nel momento giusto"

04/04/2019

A due giorni da Juve-Milan, Abate carica l'ambiente rossonero in vista di un match importante per la zona Champions: "È peggio che la Juve abbia la gara contro l'Ajax, perché le partite più importanti, come dice il mister, sono quelle precedenti alle grandi sfide, quelle che ti aiutano a essere al top. Però la Juve arriva per noi al momento giusto, dopo un periodo complicato". Un solo punto nelle ultime tre partite: "Attraversiamo un periodo di calo fisiologico. Ci ritroviamo in una situazione di classifica che all'inizio dell'anno sognavamo".