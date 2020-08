Maldini: "Ibrahimovic è parte del progetto del Milan"

Paolo Maldini ha confermato l'intenzione di trattenere Zlatan Ibrahimovic anche la prosisma stagione. “Io credo che noi, come ho detto più volte, abbiamo costruito qualcosa in questa stagione, che deve avere continuità. Proseguire sulle basi che abbiamo creato. Zlatan è parte di questo progetto. Non sarà una trattativa facile, ma c’è l’intenzione di proseguire con lui”, ha detto il direttore sportivo del Milan. Ibra e il Milan cercano l'intesa

Se ci sarà un altro attaccante oltre a Ibra: “Con Ibra ci sentiamo a posto. Abbiamo Rebic, Leao, abbiamo tanti ragazzi giovani che, con Ibra, possono fare una crescita esponenziale. Questa è la nostra idea”.

Sull'unità dirigenziale: "Una delle condizioni per rimanere in un gruppo di lavoro, è condividere i progetti. C'è unità, altrimenti non sarei qua". Su Aurier: "Abbiamo parlato con il suo agente lo scorso anno. Pensiamo a finir bene la stagione, poi in queste tre settimane dobbiamo operare sul mercato".