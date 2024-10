Le altre facce di Milan-Napoli: Fofana contro Anguissa, la sfida corre sul filo dell'equilibrio

Milan-Napoli sarà trasmessa in chiaro da DAZN facendo tornare la Serie A disponibile a tutti per la prima volta dal 1996 (per chi è già abbonato non cambierà nulla, per chi si registrerà in modalità gratuita invece i posti saranno limitati a 2 milioni), ma se è inutile negare che gli occhi di tutti saranno sulle giocate attese, promesse, sognate di Pulisic, Kvaratskhelia, Morata e Lukaku giusto per citarne alcuni, i più tecnici e analitici punteranno tutta la propria attenzione su chi dovrà tirare i fili della squadra in mezzo al campo. I famosi incontristi che ormai non si limitano più a dare la caccia al pallone o all'avversario in mezzo al campo, ma alla fisicità devono saper abbinare l'intelligenza tattica e una tecnica di base più che buona per ribaltare velocemente le situazioni.