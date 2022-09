La notte della verità: Milan-Napoli, primo bivio scudetto

Importante, non decisiva. Non potrebbe essere altrimenti alla settima giornata, ma Milan-Napoli è comunque il primo bivio scudetto della stagione. La notte della verità: i rossoneri da campioni d'Italia vogliono dimostrare il loro valore, gli azzurri invece sono chiamati a confermare la loro crescita. Pioli e Spalletti sono appaiati in testa a 14 punti e sognano la vetta solitaria, Atalanta permettendo impegnata contro la Roma. Leao e Osimhen i grandi assenti del big match: il primo per squalifica, il secondo per infortunio.