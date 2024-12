"Il giocatore vuole restare al Milan". Lo ha detto Manuel Garcia Quilon, agente di Theo Hernandez, arrivato oggi a Casa Milan per incontrare la dirigenza rossonera. "La panchina con il Genoa? Rispetta le decisioni di Fonseca, comunque sono qui in sede per parlare esclusivamente di questioni fiscali" ha concluso l'agente spagnolo. Il 27enne è in scadenza nel 2026 con i rossoneri.