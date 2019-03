Kakà incorona Paquetà: "Farà la storia, aiutato come me da Gattuso"

23/03/2019

Ricardo Kakà è tornato in Italia per ritrovarsi con i suoi ex compagni in vista di Milan-Liverpool Legends, ma l'occasione è buona anche per parlare di Paquetà e di esaltarne le doti. "E' pronto per la maglia numero 10 della Seleçao, farà e scriverà una grande storia - ha spiegato -. Stiamo parlando di un giocatore tecnico e bravo". "Deve solo maturare - ha aggiunto -. Ma ha un allenatore bravo che conosce i sudamericani. Gattuso mi ha aiutato tanto e lo sta facendo anche Lucas".