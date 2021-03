Infortunati Milan: Calabria si opera al menisco, lesioni per Romagnoli e Leao

Non placa ad accennarsi la situazione infortunati in casa Milan, basta vedere il report medico diffuso dai rossoneri prima della sfida di Europa League contro lo United. La situazione peggiore riguarda Calabria, che venerdì sarà costretto ad operarsi al menisco dopo un trauma subito a Manchester. Lesioni per Romagnoli (al polpaccio sinistro) e Leao (coscia sinistra), Rebic continua a soffrire all'anca destra mentre Mandzukic e Daniel Maldini proseguono il recupero.

Getty Images