Il Sole 24 Ore - Cardinale e il prestito da rimborsare a Elliott: i tre scenari

Un occhio al campo, e l'altro al futuro del Milan. Gerry Cardinale, patron del club rossonero, sta lavorando su più fronti: da una parte la necessità di rimettere sulla retta via la squadra dopo un inizio di stagione tra alti e bassi, dall'altra i movimenti per restituire a Elliott (scadenza agosto del 2025) i circa 700 milioni di euro, interessi compresi, ricevuti per acquistare il Milan nel 2022. La deadline è vicina, e secondo Il Sole 24 Ore sono tre gli scenari che si vanno configurando.