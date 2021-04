Il mistero dell'espulsione: Maresca avrebbe frainteso una frase di Ibra

LA RICOSTRUZIONE

Dopo il cartellino rosso l'attaccante del Milan si sarebbe rivolto al direttore di gara in modo diverso da quello interpretato dall'arbitro

In pochi ci hanno capito qualcosa e, nel momento in cui Maresca ha sventolato il rosso davanti al naso di Ibra, si sono sprecate le interpretazioni sulle parole dell'attaccante svedese. Ora spunta un video in cui sembra che il milanista dica, al termine di una lunga discussione con l'arbitro: "Mi sembra strano, eh?", che il direttore di gara avrebbe interpretato con "Sei un bastardo, eh?", facendogli immediatamente estrarre il cartellino.

Subito dopo la partita l'allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato della vicenda raccontando quanto Ibra gli ha detto dopo la gara: "Ho parlato con Zlatan e mi ha detto che non lo ha assolutamente offeso. Ha discusso ma non gli ha mancato di rispetto. Poi non ho parlato con Maresca e non so la sua versione. L'ultima frase che gli avrebbe detto è: “Allora non ti interessa quello che dico io". Dispiace perché Ibra stava bene in campo”.

Tutto è nato dopo un contrasto su un rinvio di Donnarumma, con l'attaccante rossonero che si è lamentato per un fallo non fischiato. Dopo alcuni secondi di discussione, e subito dopo un intervento dell'arbitro per un'azione fallosa di Pezzella su Saelemaekers, Maresca ha estratto il cartellino rosso lasciando Ibra di stucco. Se la ricostruzione affidata al video dovesse essere considerata valida, il giudice sportivo potrebbe avere una mano leggera nella decisione sulla squalifica dello svedese.