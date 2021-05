Il Milan si compatta al barbecue: Pioli organizza una grigliata a Milanello

SERENITA' CERCASI

Tutti a tavola i giocatori, staff tecnico e la dirigenza rossonera per alzare il morale della ciurma

Una grigliata per compattare il gruppo e tirare su il morale ai giocatori ancora delusi per il pari contro il Cagliari: Stefano Pioli, oggi a Milanello, ha organizzato una grigliata che ha visto coinvolti i giocatori rossoneri, lo staff tecnico e i dirigenti Maldini, Massara e l'ad Gazidis che erano già presenti al centro sportivo per l'allenamento.

Pioli, che aveva già fissato per tutta la settimana il pranzo obbligatorio a Milanello, vedendo la squadra ancora provata per la mancata vittoria di domenica contro il Cagliari e la chance fallita di conquista di un piazzamento per la prossima Champions League, ha cambiato i programmi e spostato il pranzo all'aria aperta per fare gruppo e allentare un po' di tensione in vista del match decisivo di domenica a Bergamo contro l'Atalanta.