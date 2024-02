Il Milan resta al Meazza? Da San Donato: "Non ci sentiamo usati, qui c'è serietà" 

© twitter

La riapertura del Milan alla costruzione di uno stadio condiviso con l'Inter ha lasciato tanti stupiti. I rossoneri infatti, sembravano diretti ormai a San Donato senza grandi ripensamenti. Le parole di Cardinale hanno mischiato le carte senza però scomporre il primo cittadino del Comune di San Donato: "È normale che tengano aperte tutte le piste, se resteranno al Meazza non avrò nulla da dire - le parole di Francesco Squeri a Libero -. Non ci sentiamo usati, siamo stati seri fin dall'inizio: restiamo a disposizione, l'investimento è del Milan e toccherà a loro decidere se andare fino in fondo".