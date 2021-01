Il Milan perde i pezzi: Calhanoglu e Theo Hernandez positivi al Covid-19

Non c'è pace per il Milan di Stefano Pioli. Nemmeno il tempo di gioire per il rientro di Zlatan Ibrahimovic, che sarà in campo a Cagliari dal primo minuto, che il tecnico rossonero perde in un solo colpo Hakan Calhanoglu e Theo Hernandez. Il trequartista turco e l'esterno francese sono infatti risultati positivi al Covid-19 e sono stati immediatamente messi in quarantena dal club. Tutti negativi i tamponi molecolari effettati al resto della squadra. Lunedì sera in Sardegna sarà quindi nuovamente un Milan largamente incompleto con Brahim Diaz che agirà da sottopunta al posto di Calha e Dalot che giocherà da esterno sinistro.