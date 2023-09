Il Milan nerazzurro finisce in soffitta: via il kit della discordia

© sportmediaset

E' durato il tempo di un amen, tempo però sufficiente a scatenare polemiche e indignazione da parte del folto popolo milanista, Curva in testa. Il kit della discordia, quello pre-gara con manica blu di fianco al busto nero sulla tuta, oppure un dettaglio azzurro su sfondo nero nella maglietta, sembrerebbe essere già finito in soffitta. Questa mattina, la tanto contestata linea di abbigliamento è stata tolta dallo store ufficiale, non si sa se in maniera temporanea o definitiva. Una vittoria per gli ultras ma, in senso più ampio, per tutti i milanista aggrappati alla tradizione.