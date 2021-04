Il Milan in trasferta è da scudetto. Kessie in doppia cifra

L'ANALISI

Il rosso a Ibra pesa e lo svedese potrebbe saltare le prossime due gare interne

Il Milan consolida il secondo posto, si aggrappa alla Champions League e ritorna a sognare. L'Inter è lontana, ma la prestazione di Parma rimette in sesto alcune certezze per i rossoneri. Che, ora più che mai, dovranno essere concentrati e sprintare al meglio verso la fine di questo campionato. L'11 di Pioli conferma l'ottimo passo in trasferta, una macchina da guerra con numeri da scudetto: record di successi in trasferta (13) in una singola stagione in Serie A. Un dettaglio non da poco che fa, tuttavia, da controaltare al rosso preso da Ibrahimovic.

Lo svedese rischia due turni di stop e salterebbe così Genoa e Sassuolo, due sfide interne. Proprio in casa il Milan fa più fatica a mostrare il proprio gioco e la propria solidità.

Detto di Ibra (300º successo nei top-5 campionati europei: 170 in Serie A, 88 in Ligue 1, 24 in Liga e 18 in Premier League), c'è anche il rovescio della medaglia: Frank Kessie che è diventato il quinto centrocampista straniero ad aver raggiunto la doppia cifra di reti in Serie A in una singola stagione con la maglia del Milan dopo Kaká, Leonardo, Nils Liedholm e Gunnar Gren. E non solo: nell'anno solare 2021 è il giocatore rossonero che ha segnato più reti in A.

Ma l'ivoriano è anche è il primo centrocampista milanista in doppia cifra in una singola stagione in Serie A dopo le prime 30 partite da Kaká nel 2008/09.

Detto dei due impegni a San Siro, ci sarà poi da affrontare la Lazio a Roma (26 aprile) e la Juventus a Torino il 9 maggio.

Si chiuderà poi col l'Atalanta e Pioli spera che i giochi siano già abbondantemente chiusi.