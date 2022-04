Ibrahimovic in Sardegna per vedere il figlio nel torneo Talent Trophy

Zlatan Ibrahimovic è sbarcato in Sardegna per assistere al Talent Trophy 2022 dove gioca il figlio Maximilian con la maglia dell'Hammarby. Dopo la vittoria contro il Genoa vista dalla tribuna a bordo campo, lo svedese del Milan è volato sull'isola per vedere da vicino i progressi del classe 2006. Tra le squadre impegnate nel prestigioso torneo calcistico dedicato ai giovani talenti internazionali under 14 anche Inter, Milan, Roma, Liverpool, Borussia Dortmund, AS Roma e Benfica.

