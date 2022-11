Ibrahimovic continua il recupero a Milanello: "Aspettatemi"

Tra montagna e palestra Zlatan Ibrahimovic sta continuando il suo recupero per tornare a giocare. L'obiettivo è quello di tornare in campo a gennaio, ma nessuno vuole accelerare i tempi, come ha recentemente spiegato in un'intervista. L'attaccante del Milan su Instagram ha mostrato i suoi allenamenti a Milanello accompagnato dalla messaggio: "Aspettatemi". Il fisico sembra essere sempre quello dei tempi migliori.