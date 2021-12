Ibra, niente Pallone d'Oro svedese: Forsberg beffa Zlatan

Smacco in patria per Zlatan Ibrahimovic, che non riesce a mettere in bacheca il suo 13.mo "Guldbollen". L'edizione 2021 del Pallone d'Oro svedese se l'è aggiudicata infatti Emil Forsberg, centrocampista del Lipsia. Nonostante l'ottima stagione con la maglia rossonera e la qualificazione in Champions del Milan dopo sette anni, Ibra non è dunque riuscito a bissare il trionfo del 2020.

Getty Images