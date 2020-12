Ibra, l'esilio è finito: torna contro il Sassuolo

MILAN

La "pausa" è finita: finalmente Zlatan Ibrahimovic potrà tornare in campo con il suo Milan. Lo svedese scalpita ormai da diverso tempo, ma lo staff medico rossonero ha deciso di tenerlo fermo ancora qualche giorno. Pochi, visto che già domenica Ibra sarà a disposizione di Pioli in vista della sfida esterna contro il temibile Sassuolo.

Vedi anche Milan Ibra indica la via: "Il Milan deve avere il coraggio di sognare lo scudetto" Uno stop più lungo del previsto per il 39enne attaccante, che si era fermato nel corso della vittoriosa sfida del San Paolo contro il Napoli. Si era parlato di un'assenza per un massimo di due settimane e, invece, la lesione al bicipite femorale della coscia sinistra ha richiesto più attenzioni del previsto per guarire.

Senza fretta e senza correre rischi inutili perché il Milan ha dimostrato di saper vincere anche senza il suo leader. A un mese dall'infortunio, però, è arrivato il momento di dare il suo contributo nella rincorsa al sogno chiamato scudetto.