Ibra è già carico: "Stesso Zlatan, differente Diavolo: Milan, arrivo" 

IL RITORNO

La "seconda vita" milanista di Zlatan Ibrahimovic è pronta a cominciare. Per lui, intanto, il tempo si è fermato. Questo, almeno, stando al suo ultimo post: "Stesso Zlatan, Diavolo differente: Milan, arrivo". Insomma, gli anni passano, ma Ibra resta lo stesso. Molto social, molto sicuro di sè, sempre pronto a raccogliere nuove sfide. Compresa questa, che accompagna a una foto in cui, "vestito" da Dio, fa a braccio di ferro con il Diavolo. Un Diavolo, come dice lui, differente. E la questione non fa una piega, dato che nell'ultima apparizione milanista se ne andò con uno scudetto conquistato e una squadra di alto livello. Mentre questo Milan... beh, questo Milan, o questo Diavolo come dice Zlatan, è decisamente differente.

Lui, invece, resta uguale a se stesso. Dalle parole nel comunicato dell'annuncio ("Lotterò con i compagni per cambiare il corso di questa stagione, ndr) alla voglia di lanciare la sua sfida. E non importa se gli anni passano, se più d'uno solleva dubbi sulla sua tenuta fisica. Ibra non indietreggia di un passo. Ed è pronto, come sempre, a incrociare i guantoni con chiunque. Diavolo compreso.