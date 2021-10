Ibra compie 40 anni: il Milan lo celebra

Zlatan Ibrahimovic compie 40 anni. Per lo svedese un compleanno dolceamaro perché ai box per i fastidi fisici, ma è determinato a non arrendersi. Il Milan per fargli gli auguri, a mezzanotte, l'ha celebrato così: "Anche quest’anno il mondo ha avuto il privilegio di compiere un intero giro attorno a Ibra: buon compleanno, Zlatan!". Usain Bolt, invece, ha voluto provocarlo con un videomessaggio caricato sui profili social rossoneri: "Tu non ti paragoni agli umani, hai trovato uno al tuo livello. Auguri, ma ricorda che io sono il migliore".