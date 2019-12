Ibrahimovic, che numero prendi al Milan? Per SportMediaset l'1!

Entra in campo, con il numero 1, Zlatan Ibrahimovic: questo è quello che lo storico speaker Gegio del Milan potrebbe annunciare a San Siro a gennaio. Sì, perché è rebus sul numero di maglia che lo svedese deciderà di mettersi sulle spalle. I classici 9, 10, 11 (che aveva scelto nel 2010) utilizzati dal bomber in carriera sono tutti occupati e li potrà prendere, per regolamento, solo se qualcuno partirà: stiamo parlando nell'ordine di Piatek, Calhanoglu e Borini. L'ultimo e l'indiziato numero uno alla cessione, ma comunque non è prevista in tempi rapidissimi e Zlatan e i rossoneri non possono aspettare. E allora perché non prendere la maglia numero 1? Questo è il consiglio che lanciamo noi di Sportmediaset.it.

Scorrendo la rosa rossonera i numeri significativi disponibili non sono moltissimi. L'8 è occupato da Suso, il 90 da Antonio Donnarumma e il 99 da Gigio Donnarumma: numeri di scorta per gli attaccanti che sono finiti sulle spalle dei due portieri. Così l'1 è rimasto libero perché Reina ha scelto il 25. E quindi la scelta di prendersi il numero primo potrebbe essere il grande colpo di scena che ha in mente Ibra.

Una mossa degna della sua personalità e che farebbe vendere milioni di magliette per la gioia anche del marketing rossonero. Una scelta non nuova in Serie A visto che De Guzman lo prese per la sua parentesi al Chievo. Disponibile anche lo 0 per uscire dagli schemi. Poco accreditata la pista che porta all'81, anno di nascita dello svedese. Ancora qualche giorno e sapremo.



