Ibra al ristorante, video esclusivo: "Grande meeting, non ho mangiato niente"

Spuntano nuove immagini del presunto pranzo di Zlatan Ibrahimovic dello scorso 11 aprile: lo svedese avrebbe violato la zona rossa mangiando in un ristorante di Milano. Su Rete4 durante Zona Bianca è andato in onda un video esclusivo che mostra Ibra all'uscita del locale, intercettato dal giornalista: "Non ero a pranzo, è stato un grande meeting. Zona rossa? Di cosa parli? Cosa vuoi, fare foto? Nessuno ha mangiato" le risposte dell'attaccante.