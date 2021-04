Ibra, pranzo al ristorante o lavoro? Il giallo della zona rossa violata

In attesa che il Giudice sportivo emetta la sua "sentenza" e si conosca così quale sarà l'entità della squalifica per l'espulsione arrivata nel corso del secondo tempo del match contro il Parma per le presunte parole offensive rivolte all'arbitro Maresca, per Ibrahimovic potrebbe profilarsi all'orizzonte un'altra grana. Secondo quanto riportato in esclusiva dal portale fanpage.it, nella giornata di ieri, domenica 11 aprile, l’attaccante del Milan avrebbe infatti violato le norme anti-Covid pranzando in un ristorante di Milano. Il tutto - riporta fanpage che pubblica anche delle foto di quella che sarebbe la tavolata in questione - sarebbe costato ai commensali 300 euro a testa. Per l'entourage dello svedese si è trattato invece di un incontro di lavoro.