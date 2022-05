Ibra, a giorni l'operazione al ginocchio che deciderà il suo futuro

MILAN

L'attaccante svedese finirà sotto i ferri per provare a tornare in campo. Maldini lo aspetta, ma ha pronto per lui anche un ruolo da dirigente

Smaltita la sbornia per uno scudetto, quello del Milan, atteso per 11, Zlatan Ibrahimovic potrebbe rilassarsi e invece i prossimi saranno giorni chiave per il suo futuro. Lo svedese si sottoporrà nei prossimi giorni a un intervento chirurgico in artroscopia al ginocchio sinistro per capire se potrà tornare a giocare a calcio ai suoi livelli. Gli ultimi mesi sono stati un calvario e la sua presenza fondamentale si è fatta sentire soprattutto nello spogliatoio. Ma Ibra è uomo di campo e vorrebbe contuinuare a esserlo.

Vedi anche Milan Milan, giornata di festa a Milano: migliaia di tifosi in delirio per i campioni d'Italia Se però il problema fisico non dovesse essere risolto definitivamente, allora meglio smettere. Il suo obiettivo, comunque, è chiaro: essere a disposizione di Pioli già per il ritiro di inizio luglio se tutto, dall'operazione ai tempi di recupero, andrà come spera. Il Milan per adesso non può che aspettare la sua decisione e lo fa ben volentieri, consapevole dell'importanza del suo numero 11.

Se dovesse proseguire la carriera da calciatore, Maldini ha già pronto per Ibrahimovic un nuovo contratto annuale da 2,5 milioni di euro più bonus a obiettivo. Altrimenti potrebbe iniziare una sua nuova avventura da dirigente, sempre in rossonero, s'intende.