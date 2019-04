Galliani contro il Fair Play Finanziario: "E' un'ingiustizia"

12/04/2019

Adriano Galliani, ex ad e vicepresidente del Milan, va all'attacco del Fair Play Finanziario. "Secondo me non è giusto, cristallizza l'esistenza dei club - ha spiegato l'attuale dirigente del Monza, che ricorda l'acquisto del Milan da parte di Silvio Berlusconi - Noi abbiamo preso un Milan con due istanze di fallimento, fuori dalle coppe e siamo riusciti a vincere scudetto, Coppa dei Campioni e Intercontinentale in soli tre anni. Oggi non sarebbe possibile. Con le regole del Fair Play Finanziario non sarebbe mai esistito il Milan di Berlusconi, il Milan delle cinque Champions League".