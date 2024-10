Milan, risentimento muscolare per Gabbia: salta il Napoli

Anche se le ultime di formazione davano Thiaw e Pavlovic come possibili titolari per la sfida di martedì sera a San Siro, Fonseca perde comunque una pedina preziosa per la difesa, già priva dello squalificato Theo (giocherà Terracciano). Al posto di Reijnders uno tra Loftus-Cheek e Musah mentre davanti sarà convocato Camarda per sopperire alle assenze di Abraham - che ha lavorato ancora a parte per il problema alla spalla - e Jovic, che comunque vorrebbe provare a recuperare almeno per rientrare nella lista dei disponibili.