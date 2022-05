Fontana offre la piazza della Regione al Milan per il maxischermo

PER I TIFOSI ROSSONERI

"Ho saputo che il Milan cerca una piazza a Milano per trasmettere la partita con il Sassuolo. Da presidente dei lombardi, oltre che da tifoso milanista, metto a disposizione Piazza Città di Lombardia, qualora la società e le istituzioni competenti la ritenessero adeguata alla proiezione". Così in un post su Facebook il presidente lombardo Attilio Fontana commenta la discussione in corso sulla volata scudetto e sul maxischermo chiesto dai tifosi del Milan per la partita di domenica prossimo, ultima giornata di campionato.

Piazza Duomo che non è disponibile, come spiegato dal sindaco Sala, per via del concerto di sabato sera, mentre anche la piazza di Casa Milan non è un'ipotesi per via della vicinanza di San Siro e dei supporter interisti.

