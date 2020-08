Europa League: per il Milan ostacolo Shamrock Rovers sulla strada verso i gironi

EUROPA LEAGUE

Saranno gli irlandesi dello Shamrock Rovers gli avversari del Milan nel secondo turno preliminare di Europa League. Questo l'esito del sorteggio di Nyon. Il confronto, in gara secca, è in programma il 17 settembre in Irlanda e darà l'accesso al terzo turno. Per i rossoneri di Pioli sarà la prima gara ufficiale della nuova stagione.

La sfida verrà disputata al Tallaght Stadium di Dublino, in quanto i rossoneri sono stati estratti dopo il proprio avversario. L'orario è ancora da definire. È la prima sfida ufficiale tra Milan e Shamrock Rovers. La formazione irlandese partecipa alla League of Ireland Premier Division. Attualmente la stagione 2020 è ancora in corso dopo essere iniziata lo scorso metà febbraio, sospesa a inizio marzo a causa dell'emergenza Covid-19 e poi ripresa a fine luglio. Dopo nove giornate di campionato, gli uomini di Stephen Bradley sono da soli in vetta alla classifica grazie a 23 punti (sette vittorie e due pareggi, venti gol segnati e sei subiti). Nel 2019 ha conquistato la Fai Cup, la Coppa nazionale; in Europa si è fermato proprio al secondo turno preliminare, battuto ai supplementari dall'Apollon Limassol.