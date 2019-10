Euro Milan con l'Ucraina: Shevchenko, Tassotti e Maldera da applausi

Ci sarà un po' del Milan che fu all'Europeo 2020. Merito di Andriy Shevchenko, Mauro Tassotti e Andrea Maldera che si sono qualificati alla guida dell'Ucraina. Ct, vice e tattico: un rapporto nato in rossoneri che sta dando buonissimi risultati nella patria dell'ex bomber numero 7. I tre sono stati accostati anche alla panchina del Diavolo come sostituti di Giampaolo, ma non potevano lasciare a metà il lavoro con la nazionale ucraina. La vittoria contro il Portogallo gli ha regalato la qualificazione e quasi certamente il primo posto nel girone B visti gli otto punti di vantaggio sui lusitani di Cristiano Ronaldo. Per l'Ucraina si tratta della sesta vittoria in sette partite e sono arrivate i complimenti via Instagram di Filippo Galli. un altro rossonero.