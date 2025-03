Diesse e allenatore: via al casting Milan. Già, ma chi decide?

Il gruppo di lavoro è già proiettato verso la stagione che verrà. Ci sono una squadra da rifondare e due tasselli decisivi da inserire nello staff, dal diesse all'allenatore, passando per una serie di colloqui e la solita partita a scacchi tra gli uomini forti del club. Il Milan continua a essere in grande fermento, un po' diviso al suo interno nonostante le rassicuranti dichiarazioni di tutti, un po' confuso, decisamente sospeso. Basti pensare ai nomi per la successione di Sergio Conceiçao spuntati in questi giorni: il risultatista Massimiliano Allegri da una parte, sponsorizzato da Giorgio Furlani, il giochista Cesc Fabregas dall'altra, il tecnico che maggiormente intriga la coppia Ibrahimovic-Moncada. Due che diventeranno tre o forse quattro, in parte perché non è ben chiara la direzione che verrà presa, in parte perché, nemmeno troppo ben nascosta, c'è in ballo una lotta di potere tra i "cardinaliani" e gli "elliottiani". L'unica certezza è che alla guida del Diavolo non ci sarà più Conceiçao, spazzato via da una stagione in cui nulla funziona per il verso giusto.