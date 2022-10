Milan, buone notizie per Brahim Diaz e Dest: nessuna lesione

MILAN

Lunedì, dopo la rifinitura, Stefano Pioli deciderà se portarli a Zagabria per la trasferta di Champions

© Getty Images Sul fronte Brahim Diaz e Dest buone notizie in casa Milan. I controlli clinici a cui sono stati sottoposti dopo la partita contro il Monza non hanno infatti riscontrato alcuna lesione. Nel dettaglio, secondo quanto si apprende, per il trequartista spagnolo si parla di una contrattura al gluteo, mentre per l'americano la diagnosi è quella di un affaticamento muscolare. Al momento non è ancora chiaro se entrambi potranno essere subito disponibili in Champions League contro la Dinamo. Stefano Pioli dovrebbe decidere infatti se portarli a Zagabria soltanto dopo la rifinitura di lunedì mattina.

Protagonista della vittoria nel derby contro il Monza con una splendida doppietta, a San Siro Brahim Diaz è uscito dal campo al 53' destando subito qualche timore in panchina. Timori che ora sembrano allontanarsi. Dopo le dichiarazioni rassicuranti di Pioli nel post-partita, infatti, i test strumentali hanno confermato la lieve entità del guaio muscolare dello spagnolo. Problema che, se i segnali durante la rifinitura saranno positivi, potrebbe anche consentirgli di essere tra i convocati per l'impegno di martedì in Champions e di guidare ancora la manovra sulla trequarti rossonera con le sue accelerazioni e i suoi micidiali strappi in verticale.

Sicuramente una buona notizia per Pioli, che invece sembra avere meno chance di poter contare sull'americano per la trasferta a Zagabria contro la Dinamo. Al netto di repentini cambi della situazione, le condizioni di Dest sembrano infatti dare meno possibilità all'esterno destro di unirsi rapidamente al gruppo e di dare il suo aiuto alla squadra in Europa. Assenza a cui il tecnico rossonero dovrà far fronte ripiazzando Kalulu a destra per puntellare la fascia e garantire copertura al reparto arretrato. Ad ogni modo l'ultima decisione spetterà a Pioli, che dopo essersi confrontato con lo staff medico, lunedì deciderà se correre il rischio di portare entrambi a Zagabria per avere più soluzioni.