Coronavirus: il Milan è pronto a prolungare lo stop degli allenamenti

EMERGENZA CORONAVIRUS

Il Milan è pronto a prolungare la sospensione dell'attività di Milanello dopo il 22 marzo, come invece era stato inizialmente programmato. Secondo quanto filtra da fonti interne qualificate del club "la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei tesserati conta più del resto". I rossoneri, fanno sapere, si atterranno alle disposizioni degli esperti per stabilire la data per la ripresa delle sedute.

Nonostante i tanti contagi soprattutto in Lombardia, in casa Milan non è scattato il fuggi fuggi dei calciatori stranieri verso casa. A parte Ibra e Leao, rispettivamente in Svezia e in Portogallo, gli altri sono rimasti in Italia. l Milan, che non ha giocatori positivi al Covid-19, ha comunque garantito a tutti la possibilità di lasciare l'Italia.