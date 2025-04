Coppa Italia Primavera, la finale Milan-Cagliari Live

Una vittoria del Cagliari equivarrebbe al primo successo dei sardi nella competizione, mentre per i rossoneri si tratterebbe del terzo titolo. Per valorizzare il contesto dello storico impianto meneghino inaugurato nel 1807, che in Serie A ha ospitato in passato le gare di Inter e Milan e che è stato il teatro della prima partita ufficiale della nazionale italiana, è stato svolto un importante lavoro sul manto erboso e su tutta la superficie di gioco, ampliandone le misure. Potete seguire la partita in tempo reale su Sportmediaset.it.