Con lui o contro di lui, Fonseca dice basta: questo Milan non è una squadra

"Il problema è che il mio Milan è una montagna russa. Una volta stiamo bene, l'altra non si sa. Come tirare una moneta, bisogna sempre aspettare di vedere cosa succede per capire". Paulo Fonseca non ci sta, non si arrende ma alza la voce. Non contro gli arbitri stavolta, ma direttamente contro la propria squadra per un atteggiamento, secondo il tecnico, inaccettabile in una partita fondamentale nel cammino europeo. Non è la prima volta, va ricordato, e proprio per questo è inutile negare che questo Milan ha più di qualche problema che lo stesso Fonseca, però, non sta riuscendo a limitare.