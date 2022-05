"Complimenti al Milan Campione d'Italia": sui social rispunta InvestCorp

Mentre il giorno del passaggio di proprietà da Elliott a RedBird si avvicina, con il numero uno del fondo Usa Gerry Cardinale segnalato a Milano, sui social rispunta InvestCorp. Alardhi, presidente esecutivo del fondo del Barhain, in corsa fino a settimana scorsa per l'acquisizione del club di via Aldo Rossi, ha voluto celebrare lo scudetto dei rossoneri su twitter: "Congratulazioni all'AC Milan “Campione d'Italia”! Una grande giornata per tutti i rossoneri del mondo".