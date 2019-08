Giampaolo "nasconde" il nuovo Milan: tocca a Suso scuotere Piatek

STASERA A CESENA

Il Milan di stasera sarà molto più simile a quello già visto nelle amichevoli di quest'estate che a quello del futuro e forse anche a quello di Udine, dove domenica 25 agosto debutterà in campionato. A Cesena, ore 20.30, i rossoneri vanno in campo per l'ultimo test, ma al Manuzzi mancheranno quattro dei cinque nuovi acquisti, perché oltre all'infortunato Theo Hernandez, Giampaolo non ha convocato neppure Krunic, Bennacer e Rafael Leao.

L'attaccante portoghese, alle prese con un piccolo problema fisico. non potrà confermare i buoni segnali mostrati in Kosovo, così accanto a Piatek ci sarà quasi sicuramente di nuovo Castillejo, impiegato spesso da seconda punta nel precampionato, con Suso alle loro spalle. A centrocampo, invece, spazio ancora Borini, Biglia e Calhanoglu, con Kessie, appena rientrato, e Paquetà, non ancora al top, in panchina. Accanto a loro l'unico volto nuovo, Leo Duarte, che al momento è ancora dietro Musacchio nelle gerarchie.

Per Giampaolo sarà comunque una partita utile a verificare i progressi della squadra sul piano del gioco e soprattutto quelli di Piatek, sia in termini di condizione che di adattamento al nuovo sistema e ai nuovi movimenti che gli chiede il tecnico. Il polacco non ha ancora segnato e, ricordando la maledizione del numero 9, i tifosi sperano abbia conservato i gol per le gare ufficiali.

LA PROBABILE FORMAZIONE (4-3-1-2): Donnarumma G.; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Borini, Biglia, Calhanoglu; Suso; Piatek, Castillejo