Caso Leao, il TAS condanna il Lille: solo il club dovrà risarcire lo Sporting Clube

Un peso in meno sul futuro di Rafael Leao e per il Milan un'ottima notizia per quanto riguarda il possibile rinnovo dell'attaccante portoghese. Il TAS si è espresso sul "caso Leao" che vedeva l'esterno dover risarcire circa 20 milioni di euro al suo ex club, lo Sporting Clube, per una rescissione contrattuale avvenuta senza giusta causa. Il Tribunale Arbitrale dello Sport però ha condannato il Lille all'intero risarcimento della somma, esonerando Leao, in quanto ritenuto interamente responsabile dell'accaduto.

Getty Images