Calhanoglu saluta il Milan sui social: "Grazie di tutto"

Hakan Calhanoglu per i prossimi tre anni sarà un giocatore dell'Inter ma il turco non dimentica le quattro stagioni vissute al Milan. Con un messaggio sui social e tre clip video il classe 1994 ha voluto salutare il club rossonero: "Grazie di tutto". Per Calhanoglu, acquistato nel 2017 dal Bayer Leverkusen per 22 milioni di euro, 172 partite e 32 gol con la maglia milanista.