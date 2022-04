Cafu a Tiki Taka: "Milan, per lo scudetto manca un vero leader"

Cafu consola il Milan, reduce da due pareggi consecutivi: "Aveva un grande vantaggio in classifica, ora si è ridotto ma è sempre davanti e quindi può ancora vincere lo scudetto". L'ex laterale brasiliano, cinque stagioni e sei trofei in rossonero, è intervenuto durante Tiki Taka: "Il Milan deve giocare da Milan, in Serie A non si deve mai mollare, è un campionato troppo competitivo. Manca un vero leader, qualcuno che si faccia sentire".