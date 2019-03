Brasile, Paquetà: "Sono grato al Milan, Gattuso un grande"

22/03/2019

Dal suo arrivo al Milan nel mese di gennaio, Lucas Paquetà si è subito ritagliato un posto da grande protagonista ed è partito titolare in tutte le gare giocate dai rossoneri nel fin qui molto positivo 2019. Una maturazione molto veloce per il classe 1998, che grazie alle sue prestazioni si è guadagnato anche la chiamata della nazionale brasiliana. Non solo, nelle prossime amichevoli dei verdeoro contro Panama (23 marzo) e Repubblica Ceca (26 marzo), il gioiello rossonero indosserà la mitica maglia numero 10 che fu di Pelè, Zico, Ronaldinho e Neymar.