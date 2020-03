Boban: "Il Milan ha chiuso con Rangnick a dicembre"

dopo il licenziamento

Zvonimir Boban è stato allontanato dal Milan per giusta causa, ma l'ex centrocampista rossonero non ci sta. Dopo aver ricevuto la lettera di licenziamento, il croato ha affidato la sua reazione a Il Giornale: "La mia intervista è legalmente ineccepibile, arrivata dopo tante domande di chiarimenti interni puntualmente ignorati. Non sapevo che fossimo in Corea del Nord". Boban, addio al Milan

A far scoppiare il caos in casa Milan l'interesse di Elliott per l'allenatore tedesco Ralf Rangnick. così c'è stata la netta rottura tra Ivan Gazidis e Zvonimir Boban (che era a capo insieme a Maldini della parte sportiva). Ora l'ex Chief Football Officier "giura" che con Rangnick è tutto fatto: "Avevano chiuso a dicembre senza dirci nulla".

