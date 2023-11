Bennacer: "Vogliamo la Champions, ko nella gara più importante della carriera"

Ismael Bennacer non vede l'ora di rimettere piede in campo. Fuori dallo scorso 10 maggio, l'algerino in forza al Milan è stato operato al ginocchio: la speranza dello staff di Pioli è quello di riaverlo tra la fine di dicembre e i primi giorni di gennaio. L'ex Empoli, intervistato da The National Football, ha già le idee chiare in vista del rientro: "Il Milan gioca per vincere, la nostra ambizione non è solo essere competitivi in Champions ma pure vincerla - ha detto il 25enne -. Lo scorso anno ci siamo fermati in semifinale, in questa stagione non vogliamo fermarci i gironi. Vogliamo provare ad arrivare in fondo ma ci sono squadre forti".